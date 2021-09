DS Automobiles opte pour le tout électrique en 2024

À partir de 2024, tous les nouveaux modèles commercialisés par DS Automobiles seront fabriqués exclusivement avec des groupes propulseurs 100 % électriques.

Passer au tout électrique dans les années à venir, tel est l’objectif que se sont fixé de nombreux constructeurs, dont DS Automobiles. Il faut dire que depuis 2019, le catalogue de la marque française comprend une déclinaison électrifiée de chacun de ses modèles dont la DS 3 Crossback E-Tense 100 % électrique, ainsi que les DS 4 E-Tense, DS 7 Crossback E-Tense et DS 9 E-Tense, en versions hybrides rechargeables.



Ainsi en 2024, chaque nouveau modèle de la marque sera proposé exclusivement en version 100 % électrique. Et c’est d’ailleurs la nouvelle DS 4 qui ouvrira le bal. Toujours est-il que la marque haut de gamme de Stellantis devrait dévoiler un nouveau modèle basé sur une plateforme inédite baptisée STLA Medium. Un nouveau véhicule qui sera équipé d’une batterie à haute capacité, à même d’offrir jusqu’à 700 km d’autonomie.

«L’industrie automobile connaît une mutation dont l’ampleur et la rapidité sont inédites», a déclaré Béatrice Foucher, la Directrice générale de DS Automobiles. Et de poursuivre : «à l’avant-garde, DS Automobiles a anticipé cette transformation avec l’électrification au cœur de sa stratégie. Les prochaines évolutions de législation et les développements de l’écosystème EV offrent des opportunités que nous voulons proposer à nos clients, qui plébiscitent déjà notre gamme électrifiée».

Et la Directrice générale de DS Automobiles de conclure : «j’ai pris la décision d’en accélérer le développement pour créer un nouvel art du voyage 100 % électrique, désirable en termes de plaisir et remarquable en termes de qualité et de performances ; un nouvel art du voyage, résolument technologique et toujours aussi raffiné. C’est un plan audacieux qui prendra forme dès 2024».

A noter que l’implication de la marque dans le Championnat FIA Formula E, qu’elle a déjà remporté à deux reprises et dans lequel elle est engagée jusqu’en 2026, continuera de porter le programme électrique de DS Automobiles en faisant office de laboratoire technologique pour le développement de ses modèles de série.