DS Automobiles. Un premier DS Store inauguré à Marrakech

Sopriam poursuit tambour battant le développement du réseau de sa marque premium DS Automobiles. Précisément, cette dernière est en train de tisser sa toile à Marrakech.

Après l’inauguration récente d’une nouvelle plateforme sur le boulevard al Massira al Khadra à Casablanca, DS Automobiles a fraîchement inauguré dans la ville ocre son5ème DS Store. Un événement qui s’est effectué en présence notamment de Khalid Kabbaj, Directeur général de Sopriam, de Nawal Afiq, Directrice de la marque DS Automobiles ainsi que les membres du Comité de direction de l’importateur de Peugeot, de Citroën et de DS Automobiles dans le Royaume.

Un nouveau showroom qui reprend parfaitement les valeurs de la marque premium du groupe Stellantis comme en attestent le raffinement et l’avant-gardisme du lieu qui entend promettre une expérience client très appréciable grâce à un univers raffiné et high-tech.

Au centre Khalid Kabbaj, DG de Sopriam avec à droite Nawal Afiq, Directrice de la marque DS Automobiles et les membres du Comité de direction de Sopriam.

«Ce nouvel espace d’une superficie de 207m² est aménagé selon la charte et les normes de DS Automobiles, offrant ainsi des espaces de vente et répondant parfaitement aux besoins d’une clientèle toujours plus exigeante grâce à un univers élégant et luxueux», précise le staff de DS Automobiles. Il va sans dire que le client sera accueilli par les tons feutrés et sophistiqués de la marque qui font référence au souci du détail et à la qualité des automobiles de la marque DS.

À noter que ce nouveau DS Store se situe à l’extension Allal Al Fassi, Koudia 1 & 2, à Marrakech.