DS4 : premium et très techno

DS Automobiles accélère son développement avec la nouvelle DS 4. Une nouvelle offre du segment C premium qui mise sur son raffinement et sur son ingénierie pour conquérir les aficionados de la marque.

Une nouvelle génération de la DS4 qui hérite de dimensions plutôt imposantes dans le segment (4,40 m de long, 1,83 m de large et 1,47 m de haut), en plus d’une silhouette totalement inédite. La ligne se veut athlétique et musclée ; ajoutez-y des traits à la fois élégants et racés. Dans le détail, la face avant est marquée par une nouvelle signature lumineuse. Les projecteurs très affinés proposent le système «DS Matrix LED Vision» combinant les feux matriciels et directionnels. Ils sont accompagnés par des feux de jour composés de deux lignes de LED de chaque côté (98 LED au total). Quant à la variante DS 4 Cross, elle joue sur la perception visuelle d’un SUV avec un traitement de la partie inférieure des boucliers soulignée par une protection spécifique et une teinte noire mat. Les cadres supérieurs des vitres latérales noir brillant, une grille de calandre noir brillant, des jantes distinctives, des barres de toit et un pavillon peint couleur carrosserie complètent l’ensemble.

Matériaux de belle facture

Par ses matières, avec différents types de cuir, de l’Alcantara, du carbone forgé, du bois en passant par de nouvelles techniques de confection, l’intérieur de DS 4 allie raffinement et technologie. Les sièges, qui peuvent être ventilés et massant dans leurs versions cuir, présentent une morphologie particulièrement travaillée. En matière de connectivité, la priorité a été d’offrir des solutions pour que le conducteur n’ait plus à quitter la route des yeux, un gage de sécurité indéniable. Baptisé «DS Extended Head-Up Display», l’affichage tête haute étendu offre une expérience visuelle avant-gardiste qui propose un premier pas vers la réalité augmentée. Ainsi, via une nouvelle technologie immersive, les informations indispensables à la conduite sont directement projetées sur la route. La DS 4 qui dispose d’une technologie hybride rechargeable dès son lancement (225 chevaux et plus de 50 kilomètres d’autonomie en mode zéro émission sur le cycle mixte WLTP). Des versions essence PureTech de 130, 180 et 225 chevaux et une version Diesel BlueHDi 130 chevaux seront également proposées. Tous ces modèles recevront exclusivement des boîtes de vitesses automatiques à 8 rapports. Par ailleurs, l’engin dispose de la conduite semi-autonome de niveau 2 (DS Drive Assist 2.0) et de la suspension prédictive «Active Scan», qui complètent la panoplie technologique de cette nouvelle DS 4. Justement, elle est d’ores et déjà présentée dans tous les DS Stores en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique. Son lancement commercial à l’international interviendra durant le quatrième trimestre de l’année 2021.