Du nouveau concernant la Chambre de commerce Maroc-Israël

C’est acté. La Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël a officiellement été enregistrée.

La Chambre de commerce et d’industrie Maroc-Israël aura pour objectif de promouvoir les relations économiques et les investissements entre les deux pays. Elle se veut être une plateforme regroupant les opérateurs économiques fiables et pérennes.

Les entreprises marocaines pourront, par exemple via la Chambre, saisir des opportunités dans des secteurs divers et variés, mais aussi certains secteurs comme l’agriculture, la pisciculture, la gestion de l’eau, l’agroalimentaire, dans lesquels Israël a développé un savoir-faire pointu. La Chambre aura aussi pour vocation de servir les firmes israéliennes désireuses d’être accompagnées dans leurs démarches prospectives ou de partenariats au niveau local.