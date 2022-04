Du rififi dans la SDL Sala Noor

Sept ans après son lancement en fanfare, Sala Noor est déjà en proie à un litige entre actionnaires qui compromet sa mission d’optimisation de la gestion de l’éclairage public de la ville de Salé.

En effet, cette joint-venture entre l’opérateur privé d’efficacité énergétique Oksa et la ville de Salé est partie en vrille à cause d’un différend entre le client public (ville de Salé) et son actionnaire et prestataire privé Oksa. Ce dernier, réclame plus de 15 millions de dirhams à la Commune de Salé principalement pour non-respect des clauses du contrat le liant au client final, notamment au titre des Investissements réalisés par Sala Noor et non honorés in fine par la ville de Salé.