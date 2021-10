Marjane poursuit sa transformation digitale. Quelques mois après avoir effectué le lancement de son offre dans le e-commerce alimentaire, le groupe vient fraîchement de lancer la livraison express de courses en ligne.

Ce nouveau service est désormais disponible dans le Grand Casablanca et le sera sous peu dans les autres villes du Royaume, via la même application mobile. Pour la logistique du dernier Km, Marjane s’appuie sur la startup 100% marocaine Kaalix. S’agissant du développement du système, le spécialiste de la grande distribution a fait appel à un écosystème de partenaires technologiques marocains au rang desquels Wynd Africa et Devoteam Africa.

Concrètement, le client peut accéder en ligne à une diversité de produits, aux prix et autres promotions du magasin, ainsi qu’à tous les avantages du programme de fidélité de Marjane. Par ailleurs, ce même client reste informé en temps réel de la disponibilité des produits, grâce à sa géolocalisation.

Outre mesure, il peut choisir parmi deux modes de livraison complémentaires sur la même application, à savoir la livraison standard programmée, ou la livraison express en moins d’une heure. Enfin, possibilité lui est donné de communiquer avec la personne chargée de la préparation de sa commande afin de lui exprimer ses préférences.