E-SISTEP : une 12ème édition placée sous le thème « L’industrie, au cœur du développement économique »

La 12ème édition du Salon de la Sous-traitance, d’Approvisionnement et de Partenariat se tiendra du mardi 18 au jeudi 20 mai 2021.

Cette grand-messe est organisée virtuellement par la Fédération des Industries Métallurgiques, Mécaniques et Électromécaniques (FIMME), sous l’égide du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique. Cette édition est placée sous le thème « L’industrie, au cœur du développement économique ».

Lire aussi | Allianz Maroc et la famille El Baroudi investissent dans la moto électrique

Le SISTEP est un événement important attendu par les industriels au Maroc qui vise à promouvoir le secteur des IMME pour consolider sa place dans le paysage industriel marocain et mondial. Conscients des réelles perspectives offertes par le Maroc, les industriels étrangers cherchent des débouchés dans un contexte prometteur et largement compétitif dans plusieurs filières.

Au programme de cet événement qui devrait, selon les organisateurs, accueillir 3000 visiteurs professionnels, figurent des conférences-débats, ainsi que des rencontres B2B dont l’objectif est de faciliter le partenariat entre les professionnels nationaux et les industriels du monde entier.

Lire aussi | 50 femmes qui comptent : Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale