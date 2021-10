EasyJet et TUI assureront des vols de rapatriement du Maroc vers le Royaume-Uni

Les compagnies aériennes EasyJet et TUI sont autorisées à opérer des vols de rapatriement du Maroc vers le Royaume-Uni jusqu’au 30 octobre au profit de voyageurs bloqués dans le royaume.

Selon le département britannique des Affaires étrangères, le Maroc a autorisé ces deux compagnies à poursuivre leurs vols directs reliant le Royaume-Uni en vue de rapatrier les voyageurs bloqués dans le pays, et ce en dépit de la suspension officielle des vols directs entre le Maroc et le Royaume-Uni décidée par le Maroc et en vigueur depuis le 20 octobre dernier. L’Allemagne et les Pays-Bas sont aussi concernés par cette décision.

Le département des affaires étrangères invite les voyageurs concernés à contacter leurs compagnies aériennes ou tour-opérateurs afin de prendre connaissance des modalités de retour, ajoutant que les itinéraires alternatifs via des pays tiers tels que la France ou l’Espagne sont toujours opérationnels. Pour rappel, EasyJet et TUI ont annoncé la semaine dernière la suspension de toutes leurs opérations via le Maroc jusqu’à la fin du mois d’octobre.

