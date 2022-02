EasyJet reprend les vols vers le Maroc en février

La compagnie suisse compte reprendre sa programmation des destinations marocaines dès ce mois de février avec une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens dont le Royaume-Uni, la France, L’Allemagne, L’Italie, la Suisse et les Pays-Bas. La compagnie prévoit également une évolution de 11% de sa capacité mise en place lors de l’été 2019 et ce, à travers la programmation de 20 routes pour la saison été 2022.

Plusieurs compagnies, à l’image de Ryanair et easyJet, avaient décidé de suspendre leurs programmes de vols avec le Maroc jusqu’à nouvel ordre. Le 24 novembre, easyJet avait annoncé la suspension de ses vols vers le royaume, après un différend avec le gouvernement marocain sur la gestion des passagers testés positifs au covid-19 à leur arrivée au Maroc.

Très touché par cette instabilité, le secteur du tourisme espère se relever avec la reprise des vols. Après des mesures jugées trop restrictives, le Maroc a assoupli son protocole sanitaire, en vue d’attirer à nouveau les touristes et les compagnies aériennes. Dans ce sens, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a tenu, le 3 février à Londres, une rencontre avec les dirigeants du géant de l’aérien et du voyage EasyJet ainsi que les responsables de l’Association des agences de voyages britanniques et des tour-opérateurs (ABTA).