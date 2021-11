Ecoles privées. Face à l’insatisfaction des parents, de nouvelles solutions apparaissent

Face à des parents d’élèves de plus en plus exigeants, le groupe scolaire Open Sky International, qui a récemment ouvert ses portes à Casablanca, propose une offre pédagogique basée sur un programme scolaire rigoureux et une qualité éprouvée.

La rentrée scolaire 2021-2022 est sur les bons rails. Depuis le 1er octobre dernier, les élèves et écoliers ont en effet pris d’assaut les salles de classe. Selon les récentes statistiques du ministère de l’Éducation nationale, un total de 8.736.000 millions d’élèves devaient rejoindre les bancs de l’école, dont 985.428 inscrits en préscolaire dans les établissements publiques et privés. Dans le détail, le nombre des élèves de la première année primaire devrait atteindre 762.815, dont 351.874 en milieu rural, 107.895 dans le secteur privé et 15.021 dans l’enseignement originel. Toutefois, force est de remarquer que la rentrée 2021-2022 n’échappe pas, comme à l’accoutumée, à la rude bataille entre les écoles privées classiques et les écoles internationales installées au Maroc, sur fond d’insatisfactions des parents d’élèves en termes de qualité de l’enseignement. En effet, plus les années passent, et plus les insatisfactions de parents d’élèves s’accumulent.

Lire aussi | Franck Riester : «La France est plus que jamais déterminée à renforcer ses partenariats économiques avec le Maroc»

« Les écoles privées souffrent d’un manque de qualité dans l’enseignement. Généralement, la forme y est, mais pas le fond. C’est ce que je déplore chaque année », confie un parent d’élève ayant inscrit ses enfants dans une école privée de Casablanca. Un autre y voit un problème structurel. « Je pense que l’enseignement privé au Maroc souffre d’un problème structurel très profond auquel il faudra trouver une solution », estime cette mère de famille qui a ses deux filles inscrites dans l’une des écoles privées de la capitale économique. Et le nouveau ministre de l’Éducation nationale, Chakib Benmoussa pose aussi un diagnostic similaire. « 70% des élèves marocains ont du mal à lire et à écrire », a-t-il souligné récemment lors de la présentation du budget sectoriel du ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports devant les membres de la commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales à la Chambre des conseillers.

Chakib Benmoussa a notamment fait remarquer qu’un certain nombre d’études et de rapports internationaux classent le Maroc en dessous de la moyenne internationale en termes de capacité des élèves à acquérir les compétences de base. Le Conseil de la Concurrence, de son côté aussi, a fait le même constat dans un récent rapport qui pointe du doigt, plus précisément, les carences de l’enseignement privé au Maroc. Le rapport confirme en effet le constat des parents d’élèves marocains, et va plus loin en montrant clairement que la mission de régulateur de l’Etat n’est pas effective sur le terrain en ce qui concerne l’enseignement privé, faute du contrôle pédagogique et administratif et de l’évaluation de la performance.

Le Conseil révèle aussi que la capacité de l’enseignement privé à attirer les élèves du système national n’a pas atteint la proportion ciblée par les autorités marocaines. En termes de recommandations, le rapport prône la mise en place de conditions adéquates garantissant la qualité de l’enseignement privé. « Il faut encadrer ce marché en termes de normes garantissant la qualité des services, tout en veillant à la répartition équitable et convenable des compétences du corps enseignant entre les différentes composantes du système éducatif, et à établir une organisation permettant aux ménages de choisir le mode d’éducation idoine pour leurs enfants », préconise le conseil.

Lire aussi | Hamid Bentahar met en garde contre une implosion du secteur du tourisme

En vue de répondre à ces multiples exigences en termes de qualité et satisfaire les parents d’élèves marocains notamment, de nombreuses écoles privées internationales, au rang desquelles le groupe Open Sky International, se sont installées au Maroc ces dernières années pour proposer une offre plus compétitive par rapport à celle des écoles privées classiques.

Open Sky International est un groupe d’écoles d’excellence dont le programme est trilingue (français, anglais et arabe), qui a jeté son dévolu sur le royaume, et qui propose une kyrielle d’offres de haute qualité pour se différencier sur son marché. Son ambition est d’apporter une solution aux parents d’élèves marocains. « La scolarité dans notre école se fait en trois langues (40% en français, 40% en anglais et 20% en arabe), alors que dans la plupart des autres écoles internationales au Maroc, une langue (le français ou l’anglais selon le cas) est privilégiée par rapport à l’autre. Nos apprenants maîtrisent parfaitement les 3 langues, tant à l’oral qu’à l’écrit. Aucune autre école ne propose cela au Maroc », explique Emmanuel Fayad, PDG et co-fondateur du groupe Open Sky International.

Notons que le groupe Open Sky International a été créé en France en 2012. Il a ouvert les portes de son premier campus marocain à Casablanca en septembre 2021. Le groupe scolaire base le socle de son programme à la fois sur l’excellence scolaire et le développement du caractère et de la personnalité des enfants.

« Notre vision est de permettre à tous nos apprenants d’avoir une performance orale et écrite égale en français, en anglais et en arabe. Notre ambition est d’offrir à nos élèves les outils dont ils auront besoin pour réussir dans un monde ouvert et globalisé, afin qu’ils puissent réussir au Maroc ou ailleurs », assure aussi Rose Fayad, co-fondatrice et Directrice pédagogique du groupe Open Sky International. Le top management fait notamment remarquer que dans ce contexte de crise sanitaire, les enfants ont un réel besoin de rattraper le retard causé par la pandémie. Ainsi, Open Sky International a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour pallier ce retard.

Lire aussi | TGCC en bourse pour renforcer sa présence sur le marché marocain et l’Afrique subsaharienne

« Notre méthodologie garantit un rattrapage complet des lacunes de vos enfants, et permet aussi de développer tout leur potentiel scolaire. Nos parents d’élèves à l’international, issus de 40 pays, témoignent parfaitement de la réussite de notre suivi personnalisé. La réussite de nos élèves à l’international fait gage de notre méthodologie auprès des parents soucieux de l’avenir de leurs enfants », renchérit-elle.

Notons que l’école, installée à Casablanca, accueille durant l’année scolaire 2021-2022 les enfants de 2 ans jusqu’au niveau CP. Par ailleurs, le groupe scolaire entend aussi ouvrir en septembre 2022, toutes les classes du primaire (jusqu’au niveau CM2), puis le collège en septembre 2023. « En 2025, nous ouvrirons le lycée. En sus du premier campus d’Oasis aujourd’hui opérationnel, nous créerons également d’autres campus sur Dar Bouazza et sur Bouskoura dans les années à venir », conclut Emmanuel Fayad.

[Publi-rédactionnel]