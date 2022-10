Economie circulaire. Nouvel investissement du groupe Marmet au Maroc

Sept ans après avoir planté son étendard au Maroc, le groupe britannique Marmet s’apprête à lancer l’extension de son unité de transformation située à la zone industrielle de Sidi Maârouf, à Casablanca.

Le groupe spécialisé dans l’économie circulaire poursuit ses investissements. Porté par sa filiale marocaine Marmet Recycling, le nouvel investissement va permettre à cette dernière d’étendre ses activités et d’accroître ses capacités de traitement et de recyclage de catalyseurs usés de voitures et de motocycles, son activité historique au Maroc avant d’opérer la diversification vers la valorisation des déchets électroniques.