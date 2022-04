Économie informelle. Les pistes du gouvernement pour résorber le problème

L’informel est l’un des défis du gouvernement. Voici comment l’Exécutif entend relever ce défi « de façon définitive ».

En marge d’une intervention à la Chambre des Représentants le 11 avril, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a laissé entendre que le gouvernement œuvre à traiter de façon définitive les problématiques liées à l’économie informelle. Répondant à une question orale, Younes Sekkouri a précisé que l’attention sera portée, entre autres, sur le statut « auto-entrepreneur » comme instrument permettant des domaines d’activité plus larges. Selon lui, l’exécutif œuvrera également à simplifier les procédures et à augmenter le plafond des avantages financiers accordés, ainsi qu’à fournir un appui aux personnes qui ne sont pas en mesure de déclarer leurs transactions.