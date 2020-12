Économie verte : Bank Of Africa renforce son soutien aux PME

Le groupe Bank Of Africa décroche un nouveau financement auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et du Fonds vert pour le climat. L’objectif de la banque à travers cette nouvelle enveloppe est de booster la compétitivité des petites entreprises et l’investissement dans l’économie verte au Maroc.

Il s’agit d’une ligne de financement de 10 millions d’euros qui vise à encourager la compétitivité des petites entreprises et les investissements dans l’économie verte au Maroc. « La promotion d’une économie plus verte est une priorité pour la BERD. Cette facilité, dont 7,5 millions d’euros seront fournis par la BERD et 2,5 millions d’euros par le FVC seront ainsi octroyés sous forme de sous-prêts par Bank of Africa et sa filiale de leasing Maghrebail aux petites et moyennes entreprises (PME) locales qui prévoient d’investir dans des projets d’efficacité énergétique et d’utilisation des ressources ainsi que de développer leur participation dans les chaînes de valeur régionales », précise la BERD, ajoutant que les solutions vertes déployées aideront les PME concernées à accroître leur compétitivité et à accéder à de nouveaux marchés.

Notons qu’un dispositif complet de renforcement des capacités techniques soutiendra Bank of Africa dans la mise en œuvre et le suivi des programmes. Pour rappel, l’accord de prêt a été signé par Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur, Directeur Général Exécutif Groupe, Mohamed Agoumi, Directeur Général Délégué et Omar Tazi, Directeur Général délégué au sein de Bank of Africa, et Mike Taylor, Directeur en charge des Institutions Financières pour la région SEMED au sein de la BERD.

