Économie verte. La BERD accorde une ligne de financement à Bank of Africa

Bank of Africa s’est vue octroyer récemment une ligne de financement de l’ordre de 13 millions d’euros de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), partenaire majeur de BOA depuis plus de 10 ans, avec le soutien du Fonds Vert pour le Climat (FVC) et de l’Union européenne.

Cette nouvelle ligne est une extension du financement de 25 M€ accordé en septembre 2021 par la BERD dans le cadre de la facilité de financement de l’économie verte (GEFF). L’objectif principal de cette ligne est de promouvoir la transition verte des entreprises marocaines. Ce prêt vise notamment le soutien des petites et moyennes entreprises (PME), afin de leur permettre d’investir dans des technologies propres «Clean Tech».