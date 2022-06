Education. Des semaines décisives [Par Jamal Berraoui]

L’autre phénomène révélé par l’étendue de la fraude, c’est la quasi-disparition de l’autorité en milieu scolaire. Les enseignants avouent une peur physique qui les incite à regarder ailleurs au lieu de surveiller les candidats, souvent accompagnés de délinquants qui agissent comme une force de dissuasion. Ce langage guerrier correspond parfaitement à la situation dans plusieurs lycées.

Parce que c’est un phénomène de société, son traitement sera très lent, nécessitant une prise de conscience citoyenne. Mais pendant qu’on disserte sur les tricheurs, on ne répond pas à la question lancinante qui est : que faire de nos bacheliers ? La sélection à l’entrée très sévère parfois même burlesque, il faut 18 de moyenne pour faire architecture par exemple, renvoie la grande masse vers les filières dites générales.

Le taux de déperditions y est énorme. Près de la moitié des inscrits ne dépassent jamais la première année. Ceux qui s’accrochent ont d’énormes difficultés à trouver un emploi. Les formations plus courtes, où il y a un vrai besoin du marché ne sont pas attractives parce qu’il n’y a pas de passerelles prévues pour les éléments ambitieux.

Si on n’a rien préparé pour cette rentrée, on perpétue les déperditions. Or, aucun dispositif n’a été annoncé. La triche ne doit pas cacher les défaillances structurelles de l’enseignement supérieur. Nous dépensons des milliards pour financer une catastrophe avérée. Si on refait le même match, c’est que la réforme n’a pas commencé. Faut-il l’accepter comme une fatalité ?