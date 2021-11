Éducation financière. Crédit Agricole du Maroc poursuit ses opérations au profit des petits producteurs agricoles

En vue de sensibiliser le monde rural et les acteurs du secteur agricole, le groupe Crédit Agricole du Maroc poursuit son programme d’éducation financière en faveur des petits producteurs agricoles.

Plusieurs opérations ont ainsi été réalisées au profit de près de plus de 1000 petits producteurs agricoles et ménages ruraux dont des femmes et des jeunes. « Au vu du succès qu’a connu le programme d’éducation financière lancé par le CAM en 2016, ainsi que de son expertise et son expérience en la matière et plus généralement dans l’accompagnement du milieu rural, la Banque a été sollicitée par plusieurs institutions, organismes et ONG pour former leur population cible », explique le groupe bancaire.

On apprend que le CERCAM a accompagné en 2021 trois grands projets de partenariat en matière d’éducation financière de base. Notons que plus de 1000 personnes ont bénéficié à ce jour de ces formations en éducation financière et ce, tout au long de l’année 2021, avec un rythme accéléré sur les 4 derniers mois, suite à l’assouplissement des restrictions sanitaires.

« L’objectif sous-jacent recherché est de sensibiliser les bénéficiaires à l’importance des chiffres dans une exploitation agricole et/ou un ménage rural, qui peuvent faire apparaitre des situations de dysfonctionnement, des cas de faible rentabilité ou de non rentabilité de certaines activités pratiquées, et de se poser en conséquence des questions sur les marges de progrès et les possibilités d’amélioration des revenus et conditions de vie des populations agricoles et rurales », explique la banque. Force est de noter que la formation se déroule en mode interactif et participatif, à base d’histoires et exemples d’illustration issus du milieu rural.