Le groupe marocain Holged accueille SPE Capital dans son tour de table

Le groupe Holged, détenteur de marques réputées, Les Ecoles Yassamine, Al Jabr et les Ecoles Jouri, a un nouvel actionnaire dans son tour de table. Il s’agit de l’investisseur en capital centré sur la zone Afrique et Moyen-Orient (MENA), SPE Capital, qui a acquis, au travers de son fonds SPE AIF I, une participation minoritaire significative, autrefois détenue par la société d’investissement panafricaine Satya Capital et la plateforme du gestionnaire d’actifs alternatifs TPG Growth. Ces dernières ont accepté de céder leurs actions à un montant non divulgué, après sept années d’investissement au sein de Holged.

La Holding Générale d’Education (« Holged »), groupe leader de l’enseignement privé au Maroc et en Tunisie, ouvre son capital à SPE Capital, société de capital-investissement axée sur l’Afrique et le Moyen-Orient. Cette dernière a acquis une part minoritaire stratégique, au travers de son fonds SPE AIF I.

Fondé en 1986, Holged regroupe aujourd’hui un ensemble d’établissements de premier plan répartis sur 17 campus et proposant à plus de 16.000 élèves des cursus scolaires allant de la maternelle aux classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieurs. Au cours des dernières années et tout au long de son partenariat avec TPG et Satya Capital depuis leur investissement en 2015, Holged s’est imposé comme l’un des leaders de l’enseignement privé au Maroc et en Tunisie, grâce à une croissance organique continue et des opérations de croissances externes réussies, au Maroc et à l’étranger, selon SPE Capital.

Le nouvel actionnaire accompagnera la famille Benyahia (représentée au sein du groupe par Ahmed Benyahia, PDG d’Holged) et l’équipe de management du groupe dans la densification de son maillage territorial, l’amélioration de ses infrastructures et l’accélération d’initiatives de croissance organique et externe.