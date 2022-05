Education. Voici les nouvelles dates des examens scolaires

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a officiellement annoncé les dates et horaires des examens continus et finaux pour cette année scolaire. Par rapport aux dates qui avaient été communiquées en septembre dernier suite du report de la rentrée scolaire au 1er octobre, on note quelques légères modifications dans ce nouveau calendrier.

Le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports a adressé, vendredi 20 mai, une circulaire aux directeurs des Académies régionales de l’enseignement et de la formation (AREF), aux inspecteurs pédagogiques ainsi qu’aux directeurs des différents établissements scolaires au sujet des dates et horaires des examens continus et finaux pour l’année scolaire en cours.

Le primaire

Selon la circulaire, les examens continus devront avoir lieu, de manière régulière et normale, entre le 27 juin et le 2 juillet pour les cycles de l’enseignement primaire, et secondaire collégial ainsi que pour les troncs communs.

L’examen normalisé pour l’obtention du certificat des études primaires aura lieu le 5 juillet pour les candidats scolarisés. Concernant les candidats libres, les examens se dérouleront les 6 et 7 juillet, respectivement pour les candidats de moins de 18 ans et pour ceux de plus de 18 ans. Les cours se poursuivront par ailleurs jusqu’au 4 juillet, en accordant une période de préparation du 28 juin au 4 juillet pour les candidats à l’examen normalisé.

Le cycle secondaire collégial

Pour le cycle secondaire collégial, l’examen régional normalisé aura lieu les 4 et 5 juillet aussi bien pour les candidats libres et scolarisés. Les cours se poursuivront jusqu’au 2 juillet, en accordant une période de préparation entre le 28 juin et le 2 juillet aux candidats du normalisé. Les conseils de classe et d’orientation auront lieu pour leur part après Aid Al Adha.

Le cycle secondaire qualifiant

Quant au cycle secondaire qualifiant, les derniers examens continus pour la première et deuxième année du baccalauréat devront avoir lieu entre le 30 mai et le 4 juin. La période entre le 6 et le 11 juin sera consacrée à la préparation collective à l’examen régional et l’examen national du Baccalauréat. La période entre le 2 et le 6 juin sera pour sa part consacrée à la préparation aux rattrapages desdits examens.

Le calendrier de l’examen national pour l’obtention du baccalauréat se déroulera ainsi :

-Du 20 au 22 juin : pour toutes les filières scientifiques, filières de l’économie et de la gestion, sciences et technologies, arts appliqués et toutes les filières du baccalauréat professionnel.

-23 et 24 juin : les filières littéraires (lettres et sciences humaines), l’enseignement traditionnel (charia et langue arabe).

-23 juin : Sciences de la vie et de la terre, filière gestion agricole.

Les délibérations auront lieu le 29 juin, les résultats seront annoncés le 1er juillet.

La session de rattrapage aura lieu les 15, 16, 18 et 19 juillet pour toutes les filières. Les délibérations auront lieu le 21 juillet et les résultats seront annoncés le 22 juillet.

L’examen régional

Concernant l’examen régional, il aura lieu les 15 et 16 juin pour les filières scientifiques, techniques, économiques, art appliqué et les filières du baccalauréat professionnel. Et les 18 et 19 juin pour les filières littéraires et traditionnelles. La session de rattrapage aura lieu les 13 et 14 juillet pour toutes les filières. A noter que contrairement aux deux années précédentes, les examens de baccalauréat se dérouleront dans un contexte de recul de la pandémie. Ainsi, le ministère de tutelle a décidé d’alléger le protocole sanitaire : il a fait le choix de regrouper 20 étudiants par classe avec le respect des exigences de distanciation.