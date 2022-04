Éducation. Zenata accueillera la future école Cadmus International School gérée par le réseau Sabis

Dans le détail, Cadmus International School-Zenata, dont l’inauguration est prévue en septembre 2023, est l’établissement scolaire le plus récent du réseau d’écoles SABIS® en pleine croissance, CADMUS International Schools. Notons qu’il s’agit d’un nouveau concept d’écoles qui offre l’intégralité de l’expérience éducative SABIS® au sein d’établissements optimisés et à des frais de scolarité compétitifs. On apprend que le terrain identifié se situe au cœur de l’Eco-Cité Zenata, première ville africaine à avoir obtenu le label de performance «Eco-City ».

C’est l’éco-cité Zenata qui abritera la nouvelle école gérée par le réseau Sabis au Maroc. Private Education for a New-World (PEN) et la Société d’Aménagement Zenata (SAZ) ont, en effet, récemment signé le contrat d’achat du terrain destiné à la construction de la future école Cadmus International School gérée par Sabis au Maroc.

« Nous sommes fiers d’annoncer que la première école gérée par SABIS® au Maroc sera située dans l’éco-cité Zenata. Nous considérons que le bien-être de nos futurs habitants est au cœur du développement de la ville et nous sommes convaincus que Cadmus International School – Zenata constituera un atout important aux services de haute qualité que nous offrons », a assuré Mohammed Amin El Hajhouj, directeur général de la Société d’Aménagement Zenata.

« Aujourd’hui est un grand jour qui représente l’aboutissement de longues discussions avec la Société d’Aménagement Zenata dans le but d’établir notre première école Cadmus International School au Maroc, au cœur d’une ville fondée sur l’innovation et la qualité de vie. Les valeurs de SABIS® et son engagement à fournir la meilleure qualité d’éducation au Maroc est en parfaite harmonie avec l’objectif de l’Eco-Cité Zenata qui tient à proposer les meilleurs services à sa population », a, pour sa part, souligné Carl Bistany, PDG de PEN et président de Sabis.