Efficacité énergétique et industrielle : Lancement du premier Centre de Veille Energétique 4.0

Le Centre de Veille Énergétique CVE 4.0 vient d’être lancé. Le CVE est une conception 100% marocaine réalisée par les quatre membres fondateurs: Le CTTH, Le Cluster Solaire, In source, et GemTech MoniToring Maroc. L’industrie 4.0 et énergie 4.0 constituent le pilier majeur des interventions du centre. Il s’agit de veiller minute par minute sur les performances énergétiques et industrielles d’une industrie.

Cette veille s’effectue au niveau des goulots d’étranglement de la production, et des Usages Énergétiques Significatifs USE. Le centre intervient en cas de dégradation des performances: consommation hors production, baisse du taux de rendement synthétique TRS..