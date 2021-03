Égalité des genres dans les banques centrales : le Maroc au 70ème rang mondial

L’Indice OMFIF «Official monetary and financial institutions forum», classe le Maroc, via Bank Al-Maghrib (BAM), 70ème pays, sur l’égalité des genres dans les banques centrales. La Tunisie est classée 6ème mondiale.

Élaboré par le Forum officiel des institutions monétaires et financières, cet indice (OMFIF Gender balance Index 2021) classe annuellement les banques centrales, les banques commerciales, les fonds souverains et les fonds de pension publics, avec pour principal critère l’égalité des genres.

En fait, l’indice s’intéresse à la présence des hommes et des femmes aux postes de décision dans les institutions financières, tout en se référant à une base de données de près de 9 000 personnes.

D’après cet indice, moins de 1% des principales institutions financières mondiales ont atteint l’équilibre entre les sexes, et seuls trois établissements sur 540 ont obtenu un score GBI parfait de 100. Il s’agit de la Banque de réserve fédérale de Richmond (USA), qui figure en tête du classement, suivie par la Banque centrale de l’Eswatini (2ème rang) et celle de Lesotho (3ème rang). Seuls 71 établissements financiers sont dirigés par des femmes et 56 n’ont aucune femme dans leurs équipes de direction ou dans leurs conseils d’administration.

Il importe de préciser que l’OMFIF est un groupe de réflexion indépendant qui se concentre sur les thèmes de politique et d’investissement mondiaux liés aux banques centrales, aux fonds souverains, aux fonds de pension, aux régulateurs et aux trésors.

