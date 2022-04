Egypte. Des facilités d’entrée pour les touristes marocains

Le tourisme est un pilier important de l’économie égyptienne. Plus de 13 millions de voyageurs ont visité le pays en 2019, soit le nombre le plus élevé depuis le début des manifestations entourant le Printemps arabe en 2010. En 2019, le secteur du tourisme a représenté près de 9 % du PIB de l’Égypte. L’avenir du tourisme dans le pays du Nil semblait alors brillant jusqu’à ce que la pandémie éclate au début de 2020. Cela a entrainé un effondrement du nombre de voyageurs internationaux.

Aujourd’hui, les autorités égyptiennes sont plus que jamais décidées à relancer la destination. Ainsi, le Département du tourisme multiplie les initiatives. La dernière en date concerne les conditions d’entrée de certains touristes étrangers. En effet, depuis le 1ᵉʳ avril, l’Égypte facilite l’entrée sur son territoire des touristes en provenance de six pays dont le Maroc.

L’annonce a été faite, jeudi 31 mars, par ministre égyptien du Tourisme et des Antiquités Khaled Al-Anany lors de la huitième réunion du Comité ministériel du tourisme et des antiquités. Selon lui, son Département offrira de « nouvelles facilités aux touristes venant en Égypte en coordination avec les autorités concernées », rapporte Egypt Independent. Il s’agit, dit-il, d’octroyer aux touristes dans les ports du gouvernorat du Sinaï Sud un visa touristique de 15 jours, qui permet aux touristes de six pays, notamment le Maroc, la Turquie, le Pakistan, l’Inde, la Chine, et l’Algérie de visiter Charm el-Cheikh, Taba, Dahab, Nuweiba et Sainte Catherine.

Selon Egypt Independent, l’octroi de ce visa d’entrée est conditionné à la présentation d’un billet aller-retour, à la confirmation d’une réservation d’hôtel. Le touriste doit aussi avoir suffisamment d’espèces, au moins 2 000 dollars ou une carte de crédit. Ces assouplissements sont mis en œuvre pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2022.

A noter par ailleurs que les ressortissants d’Afrique du Sud, du Kazakhstan, d’Arménie, de Géorgie et d’Azerbaïdjan qui viennent individuellement dans le pays pour la première fois se verront également accorder des visas d’entrée d’urgence, a indiqué le ministre qui a abordé lors de cette réunion la situation du tourisme égyptien et les répercussions de la guerre russo-ukrainienne sur la destination ainsi que les moyens de faire face à la crise. Selon Khaled Al-Anany, 21 hôtels ont été ouverts depuis janvier 2021 avec une capacité hôtelière d’environ 3.500 chambres, et 13 autres hôtels devraient être inaugurés l’année en cours, avec une capacité d’environ 1.400 chambres.

Hier samedi 2 avril, le Président Abdel-Fattah Al-Sissi s’est réuni avec le Premier ministre Dr. Mostafa Madbouly et le ministre du Tourisme et des Antiquités. Selon le porte-parole présidentiel, la réunion a porté sur le suivi du mouvement touristique vers l’Égypte et les propositions pour l’activer. Al-Sissi a demandé à son gouvernement de continuer à prendre des mesures pour soutenir le secteur du tourisme.