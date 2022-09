Le ministre des Sports : « Le président a approuvé la candidature de l’Egypte d’organiser les JO 2036 »

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a déclaré que l’État égyptien et la junte politique dirigée par le président Abdel Fattah Al-Sissi accordent un soutien sans précédent au sport en Egypte.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien Ashraf Sobhi a annoncé, lors de la réception du président du Comité international olympique, Thomas Bach, et de la délégation qui l’accompagne, l’approbation du président de la République, Abdel Fattah Al-Sissi, de la candidature de l’Egypte d’organiser les Jeux olympiques de 2036.

De son côté, Thomas Bach, président du Comité international olympique, a confirmé que l’infrastructure sportive égyptienne permet à ce pays d’accueillir les Jeux olympiques de 2036.

Cette décision intervient lors de la réception officielle de Thomas Bach, président du Comité international olympique, et de la délégation qui l’accompagnait, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, des responsables des fédérations sportives, des membres du conseil d’administration du Comité olympique égyptien et des champions olympiques.