L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) a salué hautement le « professionnalisme et l’efficacité » des Forces Armées Royales (FAR) dans leur opération salvatrice pour rétablir la liberté de circulation civile et commerciale dans la zone tampon d’El Guerguarat au Sahara marocain.

L’ANME, qui “suit avec grands intérêt et préoccupation le développement des événements au Sahara marocain après la libération du poste-frontière d’El Guerguerat, salue hautement les FAR qui ont fait montre de professionnalisme, d’efficacité et d’un esprit patriotique élevé”. L’Association appelle en outre toutes les composantes du champ médiatique marocain à la mobilisation et à la vigilance pour contrer la campagne de mensonges et de conneries que véhiculent les relais médiatiques du polisario et des ennemis qui s’adonnent à une guerre de propagande visant à affecter le moral des marocains.

Lire aussi | El Guerguerat : la CGEM salue l’intervention des FAR

Ayant à l’esprit le rôle de la presse professionnelle responsable et nationale dans la défense du droit des citoyens à l’information fiable, à l’analyse pertinente et à l’opinion libre et sincère, l’ANME appelle tous les journalistes marocains à s’engager avec professionnalisme et responsabilité dans le combat pour réfuter les mensonges que font circuler les ennemis contre le Maroc et ses Forces armées. La presse professionnelle nationale a joué un rôle essentiel dans la défense de l’unité de la patrie, relève l’Association, notant qu’au vu des menaces qui guettent le pays, la presse nationale est appelée à s’acquitter de son rôle qui consiste à éclairer l’opinion publique nationale et internationale à propos de ce qui se passe sur le terrain et à réfuter les mensonges des ennemis.

Lire aussi | La République Coopérative de Guyana retire sa reconnaissance de la pseudo « rasd »

L’ANME implore Dieu d’”épargner le Maroc de tout malheur et d’accorder victoire aux soldats de notre brave Armée, sous la conduite sage de S.M. le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR ».