El Mohammadi brille dans l’absence de Bounou forfait suite à un malaise [Vidéo]

Le deuxième gardien de l’équipe nationale de football a largement contribué à la belle victoire des siens contre les Diables rouges belges par 2 but à 0. Mais qu’est-il arrivé à Bounou ?

Mounir El Mohammadi a ains réussi ce test difficile et a prouvé ses qualité d’un grand gardien des grands jour en cas d’absence du premier gardien Yassine Bounou, un des meilleurs gardiens au monde. A l’issue de la rencontre le médecin de l’équipe nationale Abderrazzak Hifti a rassuré le public marocain que Yassine Bounou va mieux et sera en poste jeudi 1er décembre contre le Canada dans le match de la troisième et dernière journée de la phase de poule du Mondial Qatar 2022.