Elections 2021 au Maroc. Benkirane demande la démission de Saâd Eddine El Otmani après la défaite du PJD

Abdelillah Benkirane veut la démission de Saâd Eddine El Otmani, Chef de gouvernement sortant et Secrétaire général du PJD.

Plus rien ne va au sein du PJD (Parti de la Justice et du Développement) qui a enregistré une cuisante défaite à l’issue du scrutin du 8 septembre 2021. D’ailleurs, Abdelillah Benkirane (ex-Chef du gouvernement) vient de demander la démission de Saâd Eddine El Otmani, Chef de gouvernement sortant et Secrétaire général du PJD.

« En tant que membre du conseil national du PJD et ex-secrétaire général du parti, et après la lourde défaite subie lors des élections régionales, je trouve qu’il est plus que nécessaire dans cette douloureuse circonstance que le chef actuel du parti assume ses responsabilités et démissionne.

En attendant, le vice-président prendra le relais en attendant la tenue du congrès national dans les plus brefs délais », annonce l’ancien chef de gouvernement dans une lettre manuscrite publiée sur page Facebook, au lendemain des résultats dévoilés par le ministère de l’Intérieur. Rappelons que le PJD, qui avait pu remporter 125 sièges lors des élections législatives de 2016, n’a réussi à maintenir que 12 sièges en 2021.

