Élections 2021 au Maroc. Communales : 3 partis se partagent les sièges à Taza

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) et le Parti de l’Istiqlal ont pris la tête des élections communales dans la ville de Taza.

Le RNI et l’Istiqlal ont remporté chacun cinq sièges, tandis que le Parti du Mouvement Populaire en a remporté quatre, selon les résultats annoncés après le dépouillement de tous les votes. Le RNI a remporté 3056 voix, suivi de l’Istiqlal avec 2464 voix, puis du Parti du mouvement populaire avec 2350 voix. Le Front des Forces Démocratiques occupe la quatrième place avec trois sièges (1760 voix), soit le même nombre de sièges que le Parti Authenticité et Modernité (1664 voix) et le Parti du Progrès et du Socialisme (1630 voix).

L’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), le Parti de la Justice et du Développement, le Parti de la Renaissance et l’Alliance de la Fédération de Gauche ont chacun remporté deux sièges. D’autres partis ont remporté un siège. Il s’agit de l’Union Constitutionnelle (UC), du Parti Socialiste Unifié (PSU), du Parti de la Réforme et du Développement et une liste indépendante.