Élections 2021 au Maroc. Communales : confortable majorité pour le RNI à Agadir

La liste du chef du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a dominé la circonscription d’Agadir, avec plus de 24.000 voix. Ce résultat était attendu compte tenu des engagements que Aziz Akhannouch avait pris devant les habitants d’Agadir, à savoir présider la mairie et évincer ainsi l’actuel locataire, le Parti de la Justice et du Développement (PJD).

Le RNI a ainsi remporté 29 sièges sur 61. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) arrive en deuxième position avec 6 sièges, suivi par le PJD et l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) avec 5 sièges chacun, tandis que le Parti de l’Istiqlal arrive 5ème avec 4 sièges. D’autres formations politiques se partagent les 12 sièges restants de la commune.

