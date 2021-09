Élections 2021 au Maroc. Communales : Hamdi Ould Errachid grand vainqueur à Laâyoune

Le leader du Parti de l’Istiqlal dans les trois régions du Sahara a remporté les élections communales à Laâyoune, où il s’est présenté comme tête de liste du parti de la balance.

La liste du Parti Istiqlal a remporté les élections à Laâyoune en obtenant 20 sièges sur 43. Avec une confortable majorité, Hamdi Ould Errachid dirigera le conseil de Laâyoune grâce à l’alliance avec les partis de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP), qui a remporté deux sièges, le Parti Al Ahd Addimocrati qui a remporté deux sièges, le Parti de la Renaissance et de la Vertu qui a remporté deux sièges et une liste non affiliée à aucun organe politique qui a remporté deux sièges.

Le Parti de l’Authenticité et de la Modernité (PAM) a remporté 9 sièges, le Rassemblement National des Indépendants (RNI) 3 sièges, l’Union Constitutionnelle, le Parti du Mouvement Populaire (MP) et le Parti de la Justice et du Développement 1 siège.