Élections 2021 au Maroc. Communales : le PI, le RNI et le MP en tête à Meknès

Le Parti de l’Istiqlal (PI), le Rassemblement National des Indépendants (RNI) et le Mouvement Populaire (MP) occupent les trois premières places aux élections communales au niveau de la préfecture de Meknès, au titre du triple scrutin du 8 septembre.

Le PI a occupé la première place, en raflant 136 sièges sur les 482 que comptent les 297 circonscriptions de la préfecture, suivi du RNI avec 113 sièges et du MP (107), selon les résultats définitifs après le dépouillement de la totalité des bulletins de vote.

L’Union Constitutionnelle (UC) arrive en 4-ème position avec 37 sièges, suivi du Parti Authenticité et Modernité (PAM) avec 21 sièges, de l’Union Socialiste des Forces Populaires-USFP (14 sièges), du Parti Justice et Développement-PJD (11 sièges), et du Parti du Progrès et Socialisme-PPS et du Parti Socialiste Unifié-PSU (7 sièges chacun).