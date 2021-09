Élections 2021 au Maroc. Communales : le RNI s’accapare de la première place à Tanger

Les élections communales à Tanger ont permis au Rassemblement national des indépendants (RNI) de prendre la première place, suivi de l’Union Constitutionnelle (UC).

Le RNI a remporté la première place aux élections communales à Tanger avec 17.000 voix. L’UC s’est classée deuxième, tandis que le Parti de l’Istiqlal est arrivé troisième avec 16.000 voix. Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) arrive en quatrième position et l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) en cinquième position avec 7000 voix.

Ainsi, quatre partis ont remporté 51 des 81 sièges que compte le conseil communal de Tanger, une circonscription composée de quatre arrondissements urbains. Selon les résultats définitifs, le RNI a remporté 14 sièges (17,28%), suivi par l’UC avec 13 sièges (16,05%), puis le PAM et l’Istiqlal avec chacun 12 sièges (14,81%).

Le Parti de la Justice et du Développement (PJD) et l’USFP ont remporté 8 sièges chacun (9,88%), suivis par le Mouvement populaire avec cinq sièges (6,17%), le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) avec trois sièges (3,70%), le Parti Socialiste Unifié (PSU) avec deux sièges et le Parti du Centre Social avec 1 siège.