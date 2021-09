Élections 2021 au Maroc. Communales : Le RNI s’impose à Salé

Le Rassemblement National des Indépendants (RNI) a occupé la première place au scrutin communal à Salé avec 86 sièges, devant le Parti de l’Istiqlal (PI, 72) et le Parti Authenticité et Modernité (PAM, 54).

Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) s’est placé en quatrième position avec 37 sièges, suivi du Parti de la Justice et du Développement (PJD, 27), du Mouvement Populaire (MP, 23) et de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP, 12).

Le reste des sièges est revenu à la Fédération de la Gauche Démocratique (FGD, 4), l’Union Constitutionnelle (UC, 4) et le Mouvement Démocratique et Social (MDS, 4) et les Sans Appartenance Politique (SAP, 3).