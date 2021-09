Élections 2021 au Maroc. Fès : Un taux de participation de 38% [Résultats définitifs]

2.138.486 électeurs inscrits sur les listes électorales générales au niveau de la région de Fès-Meknès ont été appelés à voter aux élections législatives, communales et régionales de ce 8 septembre 2021.

A l’échelle de la région Fès-Meknès, qui comprend deux préfectures et sept provinces, la compétition porte sur les élections législatives au niveau de 11 circonscriptions locales de 37 sièges, outre 10 sièges à la circonscription législative régionale. Au niveau de la préfecture de Fès, les élections législatives concernent deux circonscriptions électorales à savoir Fès-Sud (4 sièges et 17 listes électorales) et Fès-Nord (4 sièges et 22 listes).

Pour les élections régionales, les candidats se disputent 10 sièges (22 listes). Quant aux élections communales, elles seront organisées dans 6 arrondissements de 211 sièges, avec 85 listes de candidatures en lice. S’agissant du scrutin individuel, il s’agit de 76 sièges convoités par 339 candidats, alors que les élections régionales comportent 12 sièges et 14 listes. Au niveau de la région Fès-Meknès, le taux de participation avoisine les 50%. A Fès, ce taux a atteint 38%.