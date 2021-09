Élections 2021 au Maroc. Laâyoune : un taux de participation de 66.54% [Résultats définitifs]

Les élections communales, régionales et législatives se sont déroulées mercredi à Laâyoune dans de bonnes conditions.

146.051 personnes inscrites sur les listes électorales étaient appelées à accomplir leur devoir national et civique au sein des 264 bureaux de vote et 34 bureaux centraux. Les premières impressions recueillies dans les bureaux de vote font état d’une concurrence entre le PAM et du Parti de l’Istiqlal pour la première place. Le taux de participation a atteint 66,54%.

