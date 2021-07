Élections. Les recommandations du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle [Document]

Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA), organe délibérant de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), a rendu son verdict concernant les élections législatives, locales, régionales et communales. La décision n°37-21 vise à assurer le pluralisme de l’expression politique dans les services de communication audiovisuelle.

Le CSCA a classé les partis politiques en trois groupes : les partis ayant une équipe parlementaire, les partis représentés dans le parlement et les partis non représentés au parlement. Le Conseil a accordé au premier groupe 50% de la durée totale des émissions de la période électorale, 30% pour le deuxième groupe et 20% pour le dernier groupe. À noter que les rediffusions ne sont pas comptabilisées au sein de la durée totale accordée à chaque groupe.

La décision du CSCA incite également les services de communication audiovisuelle à lutter contre la propagation des fake news et à élargir la couverture des élections à leurs plateformes numériques pour généraliser ce suivi et toucher notamment les jeunes.

Il est également question pour les services de communication audiovisuelle de contrôler la diffusion et veiller à ce que les journalistes et animateurs ne profitent pas de leur position lors de leurs interventions pour exprimer des idées biaisées ou émettre des interprétations malveillantes.