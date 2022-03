Électricité, eau potable et assainissement. La coopération sino-marocaine au cœur des débats

La coopération dans les secteurs de l’électricité et de l’eau au Maroc a été au centre d’une récente rencontre entre Abderrahim El Hafidi, Directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et Li Changlin, l’Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc.



Lors de cette réunion, les échanges ont porté sur les prospections et autres possibilités de coopération ainsi que sur le renforcement des relations bilatérales dans les secteurs de l’électricité, de l’eau potable et de l’assainissement liquide. Durant cet entretien, M. El Hafidi a fait part des stratégies de développement dans ces secteurs lancés par le Royaume, ainsi que les principaux projets en cours de développement par l’ONEE, qui peuvent constituer des opportunités de coopération.

Lire aussi | Le Sud-Coréen KNR remporte le contrat de conception de la ligne TGV Marrakech-Agadir



Par ailleurs, le patron de l’ONEE a rappelé les avancées réalisées par le Maroc dans ces domaines ainsi que la contribution de la République Populaire de Chine dans des projets ayant suscité l’intérêt des acteurs clés et qui sont aujourd’hui partenaires de l’Office, et ce, dans plusieurs domaines.