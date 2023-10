Elimination des déchets médicaux et pharmaceutiques : ECOES consolide sa présence à Rabat

Lnitiée par la société ECOES qui a démarré son activité en 2020 (en pleine crise sanitaire du Covid-19) dans la collecte et le stockage des déchets dangereux médicaux et pharmaceutiques (dans un premier entrepôt de 1.000 m²), cette PME contrôlée par un groupe d’investisseurs privés composés d’un médecin et d’experts en environnement, envisage de passer à la vitesse supérieure en lançant une extension de ses capacités de traitement et de stockage.

Après Green Box qui s’est lancée en 2021 dans une telle activité d’économie circulaire, la région de Rabat-Kénitra verra bientôt l’entrée en service d’une deuxième unité spécialisée dans le traitement et le recyclage des déchets d’origines médicale et pharmaceutique.

En attendant les autorisations administratives pour cet investissement de près de 20 millions de DH, ECOES gère déjà sur son site actuel plusieurs clients pharmaceutiques et hospitaliers en s’appuyant sur une équipe qualifiée d’une vingtaine de personnes.

En attendant de déployer cette nouvelle phase d’investissement, ces deux principaux acteurs sur la région Rabat et environs, avancent également leurs pions avec un programme d’investissement pour le seul Green Box de 35 millions de dirhams.

Rappelons que selon les dernières statistiques disponibles, et notamment des déclarations de 2020 de l’ex-Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement Aziz Rebbah, un total de 22.000 tonnes de déchets médicaux et pharmaceutiques sont enregistrées chaque année au Maroc, dont 6.000 tonnes sont considérées comme dangereuses. Le taux de traitement et d’élimination de ces déchets ne dépasse pas 50% en étant réparti entre une demi-douzaine d’intervenants opérant essentiellement à Rabat-Kénitra, le Grand Casablanca, Meknès-Fès et Ouarzazate.