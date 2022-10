Elon Musk prend le contrôle de Twitter et licencie le top management

Elon Musk est depuis hier jeudi 27 octobre le propriétaire officiel de Twitter, a annoncé Reuters. Son premier acte managérial a été le licenciement de hauts dirigeants. Il s’agit du directeur général de Twitter Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal et le directeur des affaires juridiques et des politiques Vijaya Gadde, selon des personnes proches du dossier. Il les avait accusés de l’avoir induit en erreur, lui et les investisseurs de Twitter, sur le nombre de faux comptes sur la plateforme. Sa décision de limoger le top management dès la finalisation du deal laisse penser à une affaire personnelle. Son ami, l’ancien président américain Donald Trump, grand adepte du réseau à l’oiseau bleu peut reprendre dès aujourd’hui sa twittomania, après en avoir été interdit en mai 2022.

Objectif atteint pour Elon Musk. « L’oiseau est libéré », s’est-il empressé de tweeter, jeudi soir, dès la finalisation de l’achat du réseau social à l’oiseau bleu, pour 44 milliards de dollars. Musk ouvre ainsi un nouveau chapitre incertain pour la plateforme au coeur de la vie politique et médiatique des Etats-Unis et de nombreux pays.

Lire aussi | Twitter. Elon Musk met 44 MM USD pour avoir le « blue bird »

« L’oiseau est libéré », a tweeté Elon Musk, très réjoui d’avoir enfin réalisé sa volonté de voir cet espace, trop censuré selon lui, gagner plus de liberté d’expression et avoir, de ce fait, moins de limites sur le contenu pouvant être publié. Le PDG du constructeur de voitures électriques Tesla Inc (TSLA.O) et absolutiste autoproclamé de la liberté d’expression a cependant également déclaré qu’il voulait empêcher la plate-forme de devenir une chambre d’écho pour la haine et la division. D’autres objectifs, relève l’agence de presse britannique, incluent sa volonté de « vaincre » les spambots sur Twitter et rendre les algorithmes qui déterminent la manière dont le contenu est présenté à ses utilisateurs accessibles au public.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Pourtant, le nouveau patron de Twitter, à l’attitude d’un fantasmagorique, n’a pas donné de détails sur la manière dont il réalisera tout cela et qui dirigera l’entreprise. Il a déclaré qu’il prévoyait de supprimer des emplois, laissant les 7 500 employés de Twitter s’inquiéter pour leur avenir. Il a également déclaré jeudi qu’il n’avait pas acheté Twitter pour gagner plus d’argent mais « pour essayer d’aider l’humanité, que j’aime ».

‘CHEF TWIT’

Avant de clôturer l’acquisition de 44 milliards de dollars, et n’ayant jamais eu peur de se livrer au théâtre, Musk est entré mercredi au siège de Twitter avec un grand sourire et un évier en porcelaine, tweetant ensuite « laissez cela couler ». Il a changé la description de son profil Twitter en « Chief Twit ».

Lire aussi | Elon Musk vilipende WhatsApp et recommande l’application « Signal »

Musk a également tenté de calmer les craintes des employés quant à une probable vague de licenciements importants et a assuré aux annonceurs que ses critiques passées des règles de modération du contenu de Twitter ne nuiraient pas à son attrait. « Twitter ne peut évidemment pas devenir un paysage d’enfer libre pour tous, où tout peut être dit sans conséquences ! », a-t-il déclaré jeudi dans une lettre ouverte aux annonceurs.