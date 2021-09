Émirats Arabes Unis. Bientôt un nouveau visa permettant aux étrangers de travailler dans le pays

Les autorités émiraties planchent sur la mise en place d’une nouvelle catégorie de visa permettant aux étrangers de travailler dans le pays sans être parrainés par un employeur.

Bonne nouvelle pour ceux et celles qui souhaitent aller travailler aux Émirats arabes unis. Les autorités émiraties ont en effet récemment annoncé leur intention de créer un nouveau visa permettant aux étrangers de travailler dans le pays sans être parrainés par un employeur. Cette mesure vise à assouplir les conditions de résidence dans le but de stimuler la croissance économique.

Dans le détail, cette nouvelle catégorie de visa de résidence fait la distinction entre les permis de travail et de résidence ciblant les personnes qualifiées, les investisseurs, les entrepreneurs et les étudiants, avec un ensemble d’avantages uniques, notamment le parrainage des parents et des enfants jusqu’à 25 ans.

