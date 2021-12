Emploi « Awrach ». 125.000 bénéficiaires en 2022 et à partir de janvier prochain

Le programme gouvernemental de création d’emploi « Awrach », doté de 2,25 milliards de DH et qui devra profiter à 125.000 personnes en 2022, sera effectivement lancé au cours des « premières semaines du mois de janvier » prochain, selon le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri.

Le programme « Awrach » profitera sur une période de deux ans à un total de 250.000 Marocains et Marocaines au niveau de l’ensemble des régions et provinces du Royaume, dans le cadre de chantiers temporaires, a précisé le ministre à l’occasion d’une rencontre de concertation sur les moyens de promouvoir l’emploi et l’inclusion économique et professionnelle, tenue avec les responsables, les élus et les différents acteurs et intervenants au niveau de la région Guelmim Oued-Noun, le 17 décembre.

Il s’agit, en effet, de la dixième rencontre du genre tenue par Sekkouri au niveau des différentes régions du Royaume dans la perspective de la mise en œuvre du programme gouvernementale 2021-2026 en matière d’emploi, d’inclusion économique et de promotion de l’initiative individuelle.

Le ministre a noté, à cet égard, que le gouvernement a réussi à mobiliser l’enveloppe budgétaire importante alloué au programme « Awrach », et ce en dépit de la situation économique actuelle « difficile » liée à la crise sanitaire mondiale.

Et de préciser que cette rencontre, qui a regroupé notamment le Wali de la région de Guelmim Oued-Noun, la présidente du Conseil de la région, les gouverneurs des provinces, des élus locaux et différents intervenants au niveau local, vise justement à mettre en place « un plan d’action précis » pour la réalisation de ce projet et des autres programmes gouvernementaux en la matière.