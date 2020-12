Empower21 : LaStratupFactory insiste sur l’innovation

Organisé par l’incubateur LaStartupFactory en partenariat avec le Middle East Partnership Initiative (MEPI) en tant que partenaire stratégique et CDG Prévoyance en tant que partenaire programme, Empower21 accueillera le 29 décembre 2020 plus de 50 intervenants de haut niveau sur le thème de : « Innovate or Die ».

Au programme de cette troisième édition : plus de 20 sessions avec des Keynotes, TechTalks et Panels animés par des experts de premier plan, ainsi que des membres de gouvernements (Maroc et Afrique), universitaires, dirigeants de grands groupes… « Empower21 est un sommet annuel qui a pour objectif de stimuler l’écosystème entrepreneurial digital, à partir de l’inspiration des jeunes jusqu’à la croissance des startups, via des talks, débats et panels sur les acquis de 2020 mais surtout sur les évolutions nécessaires en 2021. Il va fédérer l’ensemble des intervenants de la chaîne de valeurs : universités, grands groupes, administrations publiques, institutions internationales, entrepreneurs… », souligne Mehdi Alaoui, fondateur de LaStartupFactory.

Durant ce sommet, de nombreuses actions d’empowerment seront développées, à travers les thématiques suivantes : « Inspire & Ignite : démultiplier la volonté d’entreprendre et renforcer les capacités de l’entrepreneur » ; « Unlock & Foster : Stimuler, accompagner et armer les startups pour une force de frappe économique accrue » ; « Shape & Build together : co-innover avec les startups, un atout maître pour une résilience des grands groupes dans un environnement incertain » ; « Mindset shift & drift : la nécessaire mutation vers une économie numérique à travers le marketing digital » et « Investing & scale : les Business Angels, un tremplin caution vers des levées de fonds au Maroc ? ».

