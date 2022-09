En images. Une énorme baleine s’échoue sur la plage de Zenata

Une énorme baleine, qui s’était échouée sur la plage de Zenata, à mi-chemin entre Casablanca et Mohammédia a été découverte morte, les vagues l’ayant emportée vers le rivage.

Selon les sources du site, cet énorme animal marin est une espèce rare de « baleine blanche », qui mesure environ 7 mètres de long et pèse plus de 4 tonnes.

Dès qu’elles ont été prévenues, les autorités locales et de sécurité de la plage de Zenata se sont précipitées sur les lieux afin d’inspecter et de déterminer les causes de la mort de l’énorme baleine, alors que de nombreux habitants prenaient des photos souvenirs avec la créature marine morte.