En pleine confiance, Fatim-Zahra Ammor s’attend à une nouvelle saison estivale record

Après les chiffres historiques réalisés au cours des deux dernières années, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, s’attend à une nouvelle saison estivale record, qui devrait marquer « une nouvelle étape » encore plus reluisante pour le tourisme marocain.

«Pour l’été 2025, bien qu’il soit encore tôt pour avancer des chiffres précis, tous les indicateurs sont au vert et laissent présager une nouvelle croissance par rapport à l’année dernière», affirme la ministre dans une interview accordée à l’agence MAP.

Elle se déclare «confiante» quant aux perspectives de ce secteur névralgique de l’économie nationale, si l’on en juge par «les réservations anticipées, la dynamique de nos marchés émetteurs traditionnels et émergents, ainsi que le développement continu de notre offre».

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office des changes indique que les recettes Voyages ont atteint plus de 34,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2025, soit une croissance de 7,5% (+2,4 MMDH) comparativement à la même période de l’année dernière.

Quant aux arrivées touristiques, ils ont atteint, durant les quatre premiers mois de cette année, 5,7 millions de personnes, enregistrant une hausse de 23% en glissement annuel, d’après les statistiques de la tutelle.

S’appuyant sur ces performances solides, Mme Ammor soutient que le Maroc confirme son positionnement comme destination quatre saisons, une tendance particulièrement visible en 2025 avec 1 million de touristes supplémentaires sur les quatre premiers mois. «La saisonnalité s’estompe progressivement au profit d’une dynamique plus régulière tout au long de l’année», confie-t-elle.

Elle explique cet engouement par les mesures opérationnelles inscrites dans la Feuille de route 2023-2026, notamment la mise en place d’une offre touristique extrêmement variée (culture, désert, nature, balnéaire), la densification des liaisons aériennes (+20% par an), ainsi que les investissements dans l’hébergement et l’animation. Selon la ministre «99% des touristes déclarent vouloir revenir après leur séjour, ce qui est une belle reconnaissance».

Par ailleurs, elle se félicite de la consolidation du tourisme interne, passé de 4 millions de nuitées en 2010 à 8,5 millions en 2024, soit près du tiers de notre activité touristique globale.

Et de soutenir: «Notre approche pour soutenir cette dynamique est à la fois structurelle et ciblée. Notre objectif est de trouver des solutions durables au déséquilibre entre l’offre et la demande qui est à l’origine de la hausse des prix durant la période estivale».