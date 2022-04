Énergie. La situation du stock national stratégique des produits pétroliers est satisfaisante [Ministère]

Selon la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leïla Benali, la situation du stock national stratégique des produits pétroliers est satisfaisante, d’après les données disponibles.



Leïla Benali rassure. Répondant en effet à une question orale à la Chambre des Conseillers, le 19 avril, sur la « stratégie de préservation de la souveraineté énergétique du Royaume », la ministre a assuré que le stock national des produits pétroliers est suffisant pour couvrir entre 30 et 40 jours de consommation, selon le type de produit. Elle a ajouté que cette situation est celle qui prévalait depuis 20 ans. Concernant le gaz naturel, Leïla Benali a fait savoir que les quantités disponibles et les prix de cette matière au niveau du marché national inspirent l’optimisme, ajoutant dans ce sens que malgré la conjoncture mondiale difficile, des contrats ont été conclus avec des compagnies internationales pour s’approvisionner en cette matière.

Lire aussi | Signature de quatre mémorandums d’entente relatifs à des projets d’investissement dans le secteur de l’outsourcing