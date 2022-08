Energies renouvelables. Deux opérateurs israéliens comptent s’implanter au Maroc

Enlight Renewable Energy et NewMed Energy, deux opérateurs israéliens spécialistes dans le secteur des énergies renouvelables et des hydrocarbures, entendent développer conjointement des projets au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, notamment au Maroc.

Comme le précisent nos confrères de Bloomberg dans un article en date du 15 août courant et paru sur leur site électronique, ces deux entreprises entendent tisser leur toile, outre le Maroc, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Bahreïn, à Oman, en Jordanie et en Égypte notamment dans la production d’énergie solaire et éolienne, mais aussi dans le stockage d’énergie.