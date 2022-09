Enquête sur des malversations et des abus sexuels à la mission d’Israël au Maroc

« Une délégation du ministère des Affaires étrangères israélien s’est rendue au Maroc pour enquêter sur les allégations d’une série de malversations financières et de crimes sexuels à la mission israélienne récemment ouverte à Rabat, y compris des accusations selon lesquelles un haut fonctionnaire aurait exploité sexuellement plusieurs femmes du pays », rapporte Times Of Israel .

Les détails de l’enquête, rapportés pour la première fois lundi par la chaîne publique Kan, ont été confirmés à Zman Yisrael, le site en hébreu du Times of Israel, par le ministère qui a dépêché son inspecteur général du ministère, Hagay Behar, en urgence au Maroc la semaine dernière après que des allégations aient été formulées à l’encontre du chef de la mission, David Govrin, concernant des plaintes sérieuses sur le fonctionnement de la mission, qui a ouvert ses portes l’an dernier, poursuit Times Of Israel.

La plainte la plus grave était qu’un « haut fonctionnaire israélien » de la mission avait exploité sexuellement plusieurs femmes. Il y a également eu des plaintes de harcèlement sexuel au sein de la mission. Le ministère enquête aussi sur une série de problèmes financiers et administratifs, notamment la disparition d’un cadeau de grande valeur envoyé par le Roi Mohammed VI à l’occasion de la fête de l’indépendance d’Israël. Ces cadeaux doivent être déclarés et remis au gouvernement, mais l’objet semble avoir disparu sans qu’aucune trace n’ait été enregistrée. L’équipe enquêtait également sur une querelle signalée entre Govrin et le responsable de la sécurité de la mission.

