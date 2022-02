Enseignement numérique. inwi et le ministère de l’Éducation nationale signent un partenariat

Un projet vise à promouvoir l’enseignement numérique, comme solution aux défis actuels de l’école marocaine. A travers ce don d’équipements de nouvelles technologies, inwi accompagne le ministère de l’Education nationale dans ses efforts pour assurer l’égalité d’accès à la technologie numérique et fournir des environnements d’apprentissage stimulants. L’opérateur global ambitionne ainsi de participer, de manière active, à l’effort national pour la démocratisation de l’accès au numérique et l’accélération de la transformation digitale des écoles, tout en encourageant des usages utiles et responsables.

Chakib Benmoussa, Ministre de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, et Azdine El Mountassir Billah, Président Directeur Général de inwi, ont procédé ce mercredi 16 février à Rabat à la signature d’une convention de partenariat pour la promotion de l’enseignement numérique. Cette dernière consiste en la mise en place d’un don d’équipements de nouvelles technologies au profit des établissements scolaires.

Faut-il souligner que ce nouveau partenariat, inscrit dans la vision nationale pour la transformation numérique des écoles, entend mettre en relief les efforts de inwi en faveur de l’action sociale, notamment dans le domaine de l’éducation qui revêt un intérêt spécial pour l’opérateur. Ce dernier a lancé plusieurs initiatives pour la transformation numérique des écoles. En effet, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, l’opérateur a offert gratuitement l’accès à la plateforme d’enseignement à distance «TelmidTICE». Il s’est également mobilisé pour accompagner le corps professoral à mieux s’adapter au e-learning, à travers un programme de formation certifiante, ainsi qu’à travers la facilitation d’accès aux offres de connectivité très haut débit, dans le cadre du programme «Nafida II» de la Fondation Mohamed VI.

Plus récemment, l’opération « Classes connectées » a déjà permis la rénovation et l’équipement de 20 classes en connectivité et outils informatiques dans plusieurs régions du Maroc. A noter que l’opérateur investit et offre toutes les technologies disponibles pour faire accéder le système éducatif national à l’internet Très Haut Débit. A l’exemple du projet de déploiement du réseau MARWAN, un réseau universitaire national très haut débit qui raccorde aujourd’hui 112 établissements d’enseignement supérieur en fibre optique, et qui bénéficie à plus d’un million d’étudiants.