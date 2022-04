Entreprenariat. L’appel à candidature est lancé pour «Machrou3i»

Le programme est adressé aux jeunes porteurs de projets, commerçants/artisans et TPE, pour les aider à développer activement leurs idées dans le cadre entrepreneurial. Il est adressé aux porteurs de projets et petites entreprises ayant moins de 5 ans d’ancienneté. Les candidats intéressés pourront déposer leur dossier directement auprès des différents guichets de la CCIS à Casablanca, Settat, El Jadida et Mohammedia.

Attijariwafa bank et la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat, s’associent pour promouvoir l’entreprenariat au niveau de la région en lançant la première édition du programme « Machrou3i ».

Les candidats au programme pourront bénéficier d’un accompagnement sur trois axes. Le premier axe est une initiation à la culture entrepreneuriale et un apprentissage des mécanismes nécessaires à la structuration de son idée et la transformer en projet, les leviers de financement, les études de marché, les business plans, les formes juridiques et autres.

Le deuxième axe s’articule autour de l’accompagnement à la création d’entreprises, et intègre une formation et un appui à la création des entreprises, à travers un dispositif structuré qui accompagne les porteurs de projets dans la création d’entreprise, jusqu’à aboutissement de leur projet entrepreneurial.

Le troisième axe est réservé au développement des TPE établies. Ce volet s’articule autour d’un programme d’accompagnement sur le plan financier et non-financier des entreprises déjà créées. Les modules dispensés sont orientés, entre autres, vers la pédagogie financière, la gestion de trésorerie, la digitalisation des activités, le volet stratégique, la relation client.

A noter que les candidats désireux de bénéficier de ce programme peuvent également procéder en ligne via le lien suivant: https ://bit.ly/3NwMq4m