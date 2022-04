Entrepreneuriat. Bank Of Africa et le groupe ISCAE lancent un incubateur

« BlueSpace », fruit d’un partenariat Public-Privé, a pour vocation d’accompagner les étudiants et porteurs de projets dans la concrétisation de leurs ambitions entrepreneuriales à travers un espace bancaire pédagogique dédié aux étudiants et un incubateur destiné aux porteurs de projets participants au programme. Force est de souligner que l’inauguration a été précédée d’une conférence, présidée par Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, en présence de Brahim Benjelloun Touimi, Administrateur Directeur Général du Groupe Bank of Africa, Nada Biaz, Directrice Générale du Groupe ISCAE , et bien d’autres personnalités de la région Casablanca-Settat. Selon les organisateurs, l’incubateur BlueSpace représente un lieu de rencontre entre le monde académique et professionnel à travers un programme de référence visant à développer l’esprit entrepreunarial et à se positionner comme acteur clé de développement et de promotion de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

Bank Of Africa (BOA) poursuit sa mobilisation en faveur de l’entrepreneuriat au Maroc. Dans ce sens, BOA et le groupe ISCAE ont inauguré le 8 avril le nouveau bâtiment dénommé « BlueSpace » au sein de l’ISCAE-Casablanca. Il s’agit d’un incubateur qui vise à encourager les étudiants à l’entrepreneuriat en mettant à leur disposition toutes les conditions nécessaires.

Dans le détail, les porteurs des projets incubés au niveau du BlueSpace accèdent à une panoplie de prestations et d’outils visant à favoriser leur formation et à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets. Globalement, ils bénéficient d’un espace d’incubation, d’un cycle de formation complet sur le campus, d’un accompagnement pour la mobilisation, d’une part, de partenariats et, d’autre part, de financements, ou encore d’une « synergie partenariale » permettant une mise en relation avec des réseaux d’accompagnement existants, des pépinières, etc. Le groupe bancaire indique qu’à travers ce partenariat, il entend soutenir les jeunes dans leur lancée professionnelle, les aider à donner vie à leurs idées, leur faciliter l’intégration dans le marché du travail et agir concrètement sur des problématiques nationales liées à l’emploi des jeunes.

« C’est la concrétisation d’un partenariat intelligent entre deux institutions dont la position, chacune dans son domaine, confirme le leadership en matière de sciences et de pratiques managériales pour contribuer à l’accompagnement du développement économique et social du Maroc et de l’Afrique », a fait remarquer Nada Biaz, assurant que le concept d’entrepreneuriat fait partie intégrante de la stratégie de l’ISCAE. Pour Brahim Benjelloun Touimi, l’entrepreneuriat est l’une des solutions structurelles pour répondre à la problématique de l’emploi des jeunes. Il a notamment rappelé l’engagement et les efforts du groupe bancaire en faveur de l’entrepreneuriat au Maroc.

De son côté, le ministre de l’Industrie a appelé les jeunes étudiants à s’investir davantage dans l’entrepreneuriat. « Ce projet ne doit pas juste être un projet de plus », a-t-il insisté. Notons qu’un fonds d’investissement destiné aux incubés de Blue Space sera bientôt opérationnel. Il a été développé par BMCE Capital Conseil et porte sur une enveloppe globale de 100 millions de DH. Le fonds a déjà été validé par la Caisse Centrale de Garantie et devrait bientôt obtenir le feu vert de l’Autorité marocaine des marchés des capitaux (AMMC).