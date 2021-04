Entrepreneuriat : Bank Of Africa signe un partenariat avec Technopark

Bank Of Africa (groupe BMCE) s’implique davantage dans la formation et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs marocains. Le groupe bancaire vient ainsi de signer une convention de partenariat avec MITC, société en charge des Technopark du royaume.

« Le but est d’offrir aux porteurs d’idées toutes les chances de mener à bien leur projet », précise le management de Bank Of Africa, ajoutant que cette initiative s’inscrit dans la continuité des différentes actions et programmes du groupe dédiés à l’entrepreneuriat. Dans le détail, il s’agit de proposer aux entrepreneurs installés dans les sites Technopark un accompagnement sur mesure à travers des cycles de formation et de mentorat organisés par l’Observatoire de l’Entrepreneuriat de Bank Of Africa.

« Cet accompagnement des entrepreneurs concerne toutes les phases de leur activité et permet de les soutenir dans leur développement du montage financier du projet, à l’acquisition des clés d’une bonne gestion d’entreprise et jusqu’à l’obtention des premiers marchés », détaille le groupe bancaire. Notons aussi que cette convention permet aux collaborateurs et aux entreprises logées au sein des Technopark de bénéficier d’une panoplie de solutions innovantes et digitalisées, ainsi que d’offres bancaires adaptées visant à répondre à leurs besoins.

